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ضبط 4 بلطجية يفرضون إتاوت على سائقى سيارات الأجرة بموقف المرج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:17 م
ضبط 4 بلطجية يفرضون إتاوت على سائقى سيارات الأجرة بموقف المرج 4 بلطجية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على 4 عاطلين فرضهم إتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية فى المرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور، بالقيام بحملة استهدفت موقف سرفيس خط المرج، وتمكنوا من ضبط "ص.ع.ع" 26 سنة عاطل، وبحوزته مبلغ مالي 1180 جنيها، و"م.ا.ا" 19 سنة عاطل، وبحوزته مبلغ مالي 650 جنيه، و"ع.ح.ع" 36 سنة عاطل، وبحوزته مبلغ مالي 1040 جنيها، و"ي.ت.ت" 19 سنة عاطل، وبحوزته مبلغ مالي 600 جنيه، لقيامهم بفرض إتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته "دون وجه حق. 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم، وجاري تحرير المحاضر اللازمة، والعرض علي النيابة العامة.

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