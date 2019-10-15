صور.. وكيل "صحة السويس" يستقبل رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة

السويس - السيد فلاح

استقبل اليوم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة وفريق المكتب الفنى للقطاع بالوزارة الدكتور سمير الريدى، مدير المكتب الفنى لرئيس قطاع الرعاية الأولية بالوزارة والدكتورة شيماء عبد العال، المشرف المركزى لمحافظة السويس، بالمكتب الفنى بالوزارة، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الجارى، فى إطار إستعدادات محافظة السويس لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة. جاء ذلك فى بيان صحفى مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد الدكتور محمد يوسف - وكيل وزارة الصحة بالسويس - أنه يتم العمل بالتوازى على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى فى الوقت ذاته، بهدف إسراع العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التى سيحصل عليها داخل المنظومة من خلال الرائدات الريفيات ومسئولى التثقيف الصحى.

وقام مديرى الإدارات الصحية بتقديم عرض تفصيلى عن كل إدارة من الإدارات الخمس وعدد سكانها والوحدات والمراكز الصحية التابعة لها وعرض محتوى ما تم إنجازه، من تسجيل الملفات العائلية وحصر الأسر وتحديث الملفات الحالية.

وفى نهاية الاجتماع أكدت الدكتورة هناء سرور أن هذه المرحلة تسير بشكل مُبشر من خلال إقبال المواطنين، كما أكدت على أهمية المتابعة والمراجعة من قبل فرق الإشراف بالمديرية، وضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الفرق الطبية والإدارية، بهدف وصول خدمة طبية مميزة تليق بالمواطن السويسى، وتلبى احتياجاته من كافة الخدمات الطبية.

حضر الاجتماع الدكتورة آمال الراعى، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية، والدكتورة سارة أحمد، مدير إدارة الجودة والرعاية الأساسية، ومديرى الإدارات الصحية ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية ولفيف من قيادات المديرية.



وكيل صحة السويس يستقبل رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة



وكيل صحة السويس يستقبل رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة



وكيل صحة السويس يستقبل رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة



وكيل صحة السويس يستقبل رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة



وكيل صحة السويس يستقبل رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة



وكيل صحة السويس يستقبل رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض بوزارة الصحة