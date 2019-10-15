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صور.. وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:32 ص
صور.. وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولتى (إنجلترا وفرنسا) قادماً لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

 

وأكد المحافظ، أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتى تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التى تليق بها، خاصة أنها تحوى بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية .

 

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلو مترا، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

 

وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا (1)
وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا 

 

وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا (2)
وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا 

 

وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا (3)
وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا 

 

وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا (4)
وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا 

اثار المنيا

المنيا

المناطق الاثريه بالمنيا

جبل الطير

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