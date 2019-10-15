صور .. محافـظ المنوفية يفتتح محطة رفع العراقية الفرعية بتكلفة 33 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

إفتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، محطة رفع العراقية الفرعية بالشهداء، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمحطة، وأستمع إلى شرح مفصل عن المحطة والتى تتكون من محطة رفع ، شبكات انحدار، شبكات طرد بتكلفة تقديرية 33 مليون جنية، وتمت أعمال التطهير والتسليك والتسليم لشبكة الانحدار لشركة المياه للبدء فى التوصيلات المنزلية لأستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحي.

كما تفقد المحافظ محطة معالجة صرف صحى منشأة سلطان بمنوف ، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة منوف ، ومهندسى الأنشاءات البحرية بالمقاولون العرب، وقد أستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية عن طبيعة عمل محطة معالجة صرف صحى منشأة سلطان بمنوف ومكوناتها، حيث تبلغ طاقة المرحلة الأولى بالمحطة 12 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة تقديرية 80 مليون جنية وتتكون المحطة من المدخل، المصافى ،الراسب الرملي، أحواض المعالجة البيولوجية- المكثف- أحواض التجفيف – بيارة المصافي- حوض الكلور ،مبنى نوافذ الهواء، مبنى الكهرباء ، مبنى الإدارة ، غرفة الأمن، وتخدم المحطة عدد من القرى المحرومة هى تتا- غمرين، منشأة سلطان، دبركى ويستفيد منها 120 ألف نسمة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتى تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة .



محافظ المنوفية يتفقد محطة الصرف بالشهداء

لوحة تبين سعة المحطة

محافـظ المنوفية يفتتح محطة رفع العراقية الفرعية بالشهداء