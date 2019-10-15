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صور.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة السلام الابتدائية بقرية ميت عساس بـ9 ملايين جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:09 م
صور.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة السلام الابتدائية بقرية ميت عساس بـ9 ملايين جنيه محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية بميت عساس
الغربية محمد طارق

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افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم مدرسة السلام الابتدائية بقرية ميت عساس بسمنود "إنشاء جديد" والمقامة على مساحة 2231م2 " أرضى + 3 أدوار" وتضم 24 فصل دراسى وتستوعب 960 طالب، جاء ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى وانتصارات 6 أكتوبر.

 

والجدير بالذكر أن مدرسة السلام الابتدائية ضمن 30 مدرسة جديدة تم دخولهم العمل فى بداية العام الدراسى الحالى بتكلفة 253 مليون جنيه.

 

وعقب الافتتاح قام محافظ الغربية بجولة تفقدية بالمدرسة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والالتقاء بالطلاب، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية التى تستهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والتنسيق مع مديرية الثقافة لاكتشاف مواهب الطلاب و العمل على تنميتها.

 

وأكد محافظ الغربية على مديرى المدارس كلاً فى نطاقه مسئول عن الطلاب والحالة الفنية وإجراء الصيانة الدورية للمدرسة للحفاظ على المبنى، والعمل على استغلال الطاقة التشغيلية الفارغة فى مرحلة رياض الاطفال بجميع المدارس لتقليل كثافة الفصول فى المراحل التعليمية الأخرى.

 

كما أوضح محافظ الغربية أن كثافة الطلاب بفصول رياض الأطفال التى لم تتجاوز 45 طالب يعد سبق فى تاريخ المحافظة لم تشهده من قبل مشيراً إلى مواصلة الأعمال التى تعمل إلى الاستمرار فى تقليل كثافة الطلاب بالفصول حتى تصبح 40 طالب فى جميع المراحل التعليمية.

 

المدرسة الابتدائية بميت عساس
المدرسة الابتدائية بميت عساس

 

محافظ الغربية خلال افتتاح المدرسة
محافظ الغربية خلال افتتاح المدرسة

 

محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية بميت عساس.
محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية بميت عساس.

 

محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية بميت عساس
محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية بميت عساس

 


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الغربيه

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