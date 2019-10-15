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صور.. "صحة البحر الأحمر": الكشف على 118 حالة فى قافلة طبية بالزعفرانة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:16 ص
صور.. "صحة البحر الأحمر": الكشف على 118 حالة فى قافلة طبية بالزعفرانة جانب من اعمال القافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تنظيم قافلة طبية بمنطقة الزعفرانة، شمال مدينة رأس غارب، تم خلالها الكشف على 118 حالة من المنطقة مجاناً.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم تنظيم قافلة طبية تحت إشراف الدكتورة وفاء الصادق رئيس القوافل العلاجية بوزارة الصحة، وبمشاركة فريق إشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة نصرة سعد منسق القوافل، وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية، وذلك بالوحدة الصحية بالزعفرانة.

وأضاف "مرعى" فى بيان له، أنه تم الكشف على 118 حالة بجميع التخصصات باطنة وأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونساء وجلدية وقلب وإجراء الفحوصات المعملية لعدد 11 حالة وإحالة 2 حالة إلى مستشفى رأس غارب المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة .

كما تم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.

 

القافلة الطبية (1)
القافلة الطبية 

 

القافلة الطبية (2)
القافلة الطبية 

 

القافلة الطبية (3)
القافلة الطبية 

 


البحر الاحمر

غارب

الزعفرانة

قافلة طبية

ادارة القوافل الطبية

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