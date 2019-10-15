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صور.. سقوط أمطار خفيفة على طريق غارب - الشيخ فضل ومتوسطة بمنطقة شقير

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:25 ص
صور.. سقوط أمطار خفيفة على طريق غارب - الشيخ فضل ومتوسطة بمنطقة شقير سقوط أمطار بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة شمال المحافظة، مع ظهور تكاثر للسحب فى سماء المنطقة

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، أنه سقطت أمطار خفيفة بمنطقة طريق الشيخ فضل - غارب، حيث المناطق الجبلية غرب المدينة، بينما كانت متوسطه، على منطقة رأس شقير

وأضاقت الوحدة المحلية لمدينة غارب، أنه كان هناك ظهور لظاهرة البرق فى توقيت هطول الأمطار، وكذلك سحب كثيفة. 

 

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سقوط أمطار برأس غارب

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سحب كثيفة بالبحر الاحمر

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سقوط أمطار متوسطة على منطقة شقير

 

 

 


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منطقة طريق الشيخ فضل

مدينة راس غارب

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