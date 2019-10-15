صور.. حملات نظافة وإزالة إشغالات وتعديات بأسيوط وبنى سويف وأسوان

المحافظات - ضحا صالح - هيثم البدرى - هانى فتحى – عبد الله صلاح

نفذت الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بمحافظات أسيوط وأسوان وبنى سويف، حملات متنوعة، لإزالة الإشغالات والنظافة ورفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين الرئيسية.

ففى مركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، تم تحرير 163 محضر متنوع واستكمال أعمال التطوير بشوارع وقرى المركز ورفع 141 طن قمامة بقرى المركز خلال 3 أيام.

وكان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المرافق لإزالة كافة التعديات والإشغالات على الطرق والشوارع والميادين العامة بكافة مراكز وقرى المحافظة والتى تؤثر على حركة المرور وتسبب الاختناقات المرورية والتنسيق الدورى بين الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وشرطة المرافق للقضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون أى عوائق فضلا عن استكمال أعمال التطوير والنظافة ورفع تجمعات القمامة من الشوارع والطرق وتطهير الترع.

وأشار محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة أبوتيج إلى استمرار حملات رفع الإشغالات وتجمعات القمامة وتسوية وتمهيد الطرق بالشارع الأبوتيجى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحفظ حقوق المواطنين منوها إنه تم تحرير 10 محاضر تعدى على الطريق العام لتيسر حركة المواطنين و31 محضر بيئة و60 محضر نظافة و62 محضر اشغالات طريق ورفع 141 طن قمامة بقرى (الزيرة , بنى سميع والطريق العمومى حتى قرية الاقادمة، نزلة أبوكعب , نزلة دوينه).

وعلى جانب آخر، قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن حملات اليوم الواحد المفاجئة والتى شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالقرى والمراكز أسفرت عن تحرير 1505 محضر متنوع وذلك فى إطار خطة المحافظة لمحاربة الغش التجارى والتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وضبط الأسعار .

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات له اليوم – إلى أن الحملات تم تنظيمها بالتنسيق ومشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الصحة والتموين والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين واستهدفت القرى والنجوع بـ 13 مركز وحى تحت اشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة كافة رؤساء المراكز وأسفرت عن تحرير 1505 محضر متنوع حيث تم تحرير 574 محضر تموينى و170 محضر صحة ، و113 محضر بيئة ، و331 محضر اشغالات ، و200 محضر نظافة فضلًا عن تحرير 116 محاضر أخرى مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة مشددًا على استمرار حملات التفتيش والمتابعة على كافة القطاعات التنفيذية والخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أداء قطاعات الخدمات .

وفى مدينة الواسطى شمال بنى سويف، نفذت الوحدة المحلية برئاسة عادل ضيف الله، وفى حضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن ، وبمشاركة مسؤولى الأجهزة المعنية من الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد529 حالة إشغال متنوعة بواقع :187تاندة مخالفة، و52 لافتات ويافطات مخالفة، و116 باعة جائلين، ورفع 32 ميزان كفة وثلاجات وحماصة،وعدد25 تعديات على الأرصفة، وعدد90 لحالات أخرى، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بتمهيد وتسوية عدد من شوارع قرية قمن العروس بواسطة جليدر الوحدة المحلية.

من جانبه أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.

وفى أسوان، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، جهودها وحملاتها المستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملات تواصل عملها داخل مختلف الأحياء جنوب وغرب وشرق والصداقة والمحمودية وذلك وسط مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أنه روعى فى هذه الحملة أن تتم ليلاً وبشكل مفاجئ نظراً لقيام الباعة الجائلين بالعودة مرة أخرى بعد حملات الإزالة التى تتم فى الفترة الصباحية حيث استهدفت رفع الإشغالات وبائعى المشروبات والمتسولين والمستلزمات وأسطوانات البوتاجاز المستخدمة بحديقة السلام وميدان المحطة وشارع المطار.

وتابع "رضا"، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق و 164 رفع إشغالات بدون محضر ، بجانب 105 مضبوطات و 2 محضر مزاولة بدون ترخيص ، و 3 محضر بيئة حيث يتم مواصلة هذه الحملات بشكل مكثف للوصول إلى المنظر الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط داخل الأسواق والميادين والشوارع والحدائق العامة بأسوان



رفع وإزالة 529 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف



رفع وإزالة 529 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف



رفع وإزالة 529 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف



رفع وإزالة 529 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف



رفع وإزالة 529 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف



رفع وإزالة 529 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف