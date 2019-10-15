سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:14 م
صور.. الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة البت فى اجتماعها لتقنين الأراضى بمحافظة السويس برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 على تقنين أوضاع عدد من ملفات الأراضى الزراعية والمبانى فى نطاق الأحياء بالمحافظة.

وكانت اللجنة قد استعرضت فى اجتماعها عدد من ملفات المتقدمين لتقنين أوضاع للأراضي املاك دولة والزراعية بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن السويس والمستشار نادر فتحى العيسوي، مفوض الدولة بمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين والجهات المعنية.

وأكد "صقر"، ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي، مشيرًا إلى سرعة عمل عقود التمليك للمواطنين الذين استكملوا الإجراءات وسددوا مستحقاتهم.

من ناحية أخرى عرض رئيس لجنة المعاينة تقرير عن عدد الأراضى الزراعية والمبانى داخل وخارج الحيز العمرانى للمحافظة التى تم معاينتها، كما قدمت رئيس لجنة التثمين تقرير بالتظلمات لعدد من الملفات.

 

اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس (2)
اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس 

 

اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس (3)
اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس 

 

اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس (4)
اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس 

 

اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس (1)
اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس 

السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

تقنين اوضاع الاراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة