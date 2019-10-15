صور.. الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس

السويس - السيد فلاح

وافقت لجنة البت فى اجتماعها لتقنين الأراضى بمحافظة السويس برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 على تقنين أوضاع عدد من ملفات الأراضى الزراعية والمبانى فى نطاق الأحياء بالمحافظة.

وكانت اللجنة قد استعرضت فى اجتماعها عدد من ملفات المتقدمين لتقنين أوضاع للأراضي املاك دولة والزراعية بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن السويس والمستشار نادر فتحى العيسوي، مفوض الدولة بمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين والجهات المعنية.

وأكد "صقر"، ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي، مشيرًا إلى سرعة عمل عقود التمليك للمواطنين الذين استكملوا الإجراءات وسددوا مستحقاتهم.

من ناحية أخرى عرض رئيس لجنة المعاينة تقرير عن عدد الأراضى الزراعية والمبانى داخل وخارج الحيز العمرانى للمحافظة التى تم معاينتها، كما قدمت رئيس لجنة التثمين تقرير بالتظلمات لعدد من الملفات.



اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس



اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس



اجتماع لجنة البت لتقنين الاراضى بالسويس