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صور.. الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد هبوط خطوط الصرف الصحى بمدينة الأقصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:21 م
صور.. الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد هبوط خطوط الصرف الصحى بمدينة الأقصر شركة المياة تعلن إنهاء أعمال تجديد هبوط الصرف بوسط مدينة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى التى تعرضت للهبوط بشارع التليفزيون، وقد تم بدء التشغيل التجريبى لخط الصرف الذى تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد له وذلك بعد مرور شهرين من الزمن علي الهبوط.

 

وتقدم شركة المياه بالأقصر – في بيان صحفي - بالشكر لجميع الأهالى ومواطنى مدينة الأقصر على تحملهم توابع أعمال الإحلال من طفح فى مياه الصرف الصحى فى بتلك المناطق، وقدمت الاعتذار للمواطنين علي التضرر الذي وقع لهم خلال الفترة الماضية.

 

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، في شهر أغسطس الماضي، أن الهبوط الحادث بامتداد شارع التلفزيون يعتبر ناتج عن كسر مفاجئ بخط انحدار صرف صحى قطر 700 مم، وذلك نتيجة هبوط بالتربة المحيطة بالخط، مضيفةً أنه تم العمل في إجراءات الإصلاح والتعديلات اللازمة للخطوط بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه ومن المنتظر الإنتهاء من الأعمال خلال شهرين، حيث أنه تم مؤخراً تغيير خط الغاز الطبيعى وتمت الأعمال فى الكشف عن خط الانحدار وذلك بعد قيام شركة غاز مصر بتعديل مسار خط الغاز والذى كان يتعارض مع خط الانحدار للصرف الصحى وخطوط المياه وتعديل مساره.

 

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولات تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضى المفاجئ بشارع التليفزيون مع تقاطع ميدان الصنايع، وأكد علي سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

 

شركة المياة تعلن إنهاء أعمال تجديد هبوط الصرف بوسط مدينة الأقصر (1)
شركة المياة تعلن إنهاء أعمال تجديد هبوط الصرف بوسط مدينة الأقصر (

 

شركة المياة تعلن إنهاء أعمال تجديد هبوط الصرف بوسط مدينة الأقصر (2)
شركة المياة تعلن إنهاء أعمال تجديد هبوط الصرف بوسط مدينة الأقصر

 

شركة المياة تعلن إنهاء أعمال تجديد هبوط الصرف بوسط مدينة الأقصر (3)
شركة المياة تعلن إنهاء أعمال تجديد هبوط الصرف بوسط مدينة الأقصر 

 


الاقصر

هبوط ارضي بشارع التليفزيون بالاقصر

شركة مياه الاقصر

اصلاح خطوط الصرف بالاقصر

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