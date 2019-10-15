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صور.. اجتماع تنسيقى للجان الحماية بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة العنف الأسرى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:24 م
صور.. اجتماع تنسيقى للجان الحماية بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة العنف الأسرى جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقد بمجمع إعلام البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع تنسيقي، للجان الحماية بمحافظة البحر الأحمر، "برنامج بناء قدرات الوحدات الفنية للجان الحماية العامة والفرعية أكتوبر 2019"، بحضور الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح الطفلة جنا، ضحية العنف الأسري، ويهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء الوحدات الفنية للجان حماية الطفل الفرعية والعامة فى مجال حماية الطفل بما يمكنهم من اتخاذ التدخلات اللازمة تجاه حماية الأطفال مما يتم رصدها

كما يعمل على توفير بيئة آمنة للاطفال فى نطاق عمل اللجان داخل المحافظات، وأستعراض المرجعيات القانونية لعمل لجان حماية الطفل واستعراض أهم مفاهيم الحماية الداعمة لعمل لجان الحماية .

من جانبها أكدت الدكتورة يسرا عطيه، نائبة محافظ البحر الأحمر، على أن الإهتمام بالطفل ينبع من السياسة العامة التى تنتهجها الدولة فى حماية الطفل والنشأ كونهم مستقبل الوطن

وأضافت خلال كلمتها أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة والجهات المعنية من أجل إعلان البحر الأحمر خالية من العنف ضد الطفل

ومن أهداف عمل لجان الحماية، إنفاذ قانون الطفل وتفعيل آليات حماية الأطفال على المستوى المجتمعى وتوفير إطار قانونى وعلاجى لمشكلات الأطفال المعرضين للخطر، بالإضافة إلى حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والانتهاكات فى أماكن تواجدهم على اختلافها سواء داخل المدرسة أو الأسرة أو العمل

ويتضمن البرنامج عدة محاور منها الإطار القانونى لعمل لجان الحماية ووحداتها الفنية وأيضا محور حماية الأطفال، ونظام إدارة الحالات .

كما تضمنت مصادر عمل البرنامج، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989 والدستور المصرى 2014 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، واللائحة التنفيذية لقانون الطفل 2075 لسنة 2010 بالإضافة إلى الدليل الإجرائى للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر

شارك اللقاء اليسيا كالبونا، ممثلة منظمة اليونيسيف، وعدد من ممثلى المجلس القومى للمرأة ومديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي

 

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جانب من الاجتماع التنسيقى للجان الحماية 

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حضور الاجتماع

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نائب محافظ البحر الأحمر وممثلة من اليونسيف خلال الاجتماع

 

 


البحر الاحمر

الغردقة

لجان الحماية بالبحر الاحمر

حماية الطفل

نائب محافظ البحر الاحمر

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