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صور.. إيقاف 5 حالات بناء مخالف بـ3 أحياء فى الإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:54 م
صور.. إيقاف 5 حالات بناء مخالف بـ3 أحياء فى الإسكندرية بناء مخالف بالعامرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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كثفت أحياء الاسكندرية المختلفة، حملات إزالة وتصدى للبناء المخالف، حيث شن حى العجمى حملة مكبرة، بناء على توجيهات اللواء عماد يوسف رئيس حى العجمى وتحسين علوان سكرتير عام الحى لمحاربة مافيا البناء المخالف.

 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن وحدة التدخل السريع قامت بإيقاف أعمال بناء أساسات دور ارضى بشارع الشمندورة متفرع من شارع الاهرام بأبو تلات وتم فك الشده الخشبية بالكامل وتم التنبيه على صاحب العقار بعدم العمل مره اخرى.

 

وفى وجود رئيس الحى و سكرتير عام الحى وجميع التنفيذيين بالحى، تم حل شده سقف دور اول علوى بمدخل مساكن بالكيلو 26 بالكامل وتنبه على صاحب العقار بعدم استئناف الأعمال مره أخرى بإشراف رئيس قطاع ابو تلات.

 

فيما واصل حى العامرية أول حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى، بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، وأسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق عن إيقاف أعمال بناء أعمدة دور ثانى علوى بقرية طيبة النهضة إمام الجامع الكبير، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

 

وفى حى العامرية ثان تم شن الحملات الفورية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها بنطاق الحى، بناء على تعليمات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان، بإيقاف اعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها فى المهد.

 

وشن رئيس وحده الإزالة والتدخل السريع وإشغال طريق حملات بمناطق مختلفة بنطاق الحى، أسفرت عن ايقاف اعمال شده خشبية بالدور الثانى علوى بالجيلاتينيه الناصرية، إيقاف أعمال شدة خشبية بالدور الثاتى علوى بمنطقة الناصرية الزريبة ش مسجد قباء ، إيقاف أعمال شدة خشبية الدور الأول الناصرية خلف القسم بجوار الزربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

بناء مخالف بالعامرية
بناء مخالف بالعامرية

 

بناء مخالف
بناء مخالف

 

ضبط بناء مخالف
ضبط بناء مخالف

 

فك شدة خشبية
فك شدة خشبية

 


الاسكندرية

البناء المخالف

حى العامرية

حى المنتزه

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