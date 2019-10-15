صور.. إضاءة معالم أبوظبى بألوان العلم الروسى ترحيبا بزيارة بوتين

كتب محمود رضا الزاملى وكالات

أضاءت أبوظبى أبرز معالمها بألوان علم جمهورية روسيا الاتحادية، احتفاءً بزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة "العين" الإخبارية.

ونشر حساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة أبوظبى، مجموعة من الصور تحت هاشتاج الإمارات ترحب بالرئيس بوتين، ويبدأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء ، زيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث الرئيس الروسى خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علاقات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها فى المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتى زيارة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار الشراكة الاستراتيجية التى وقعها البلدان خلال شهر يونيو العام الماضى لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف القطاعات الحيوية.

وينص الإعلان على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين الإمارات وروسيا تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية، ويعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسى المتبادل.



إضاءة معالم أبوظبي بالعلم الروسي



إضاءة معالم أبوظبي بألوان العلم الروسي