صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد السعودية بنسبة 0.2%

يتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 0.2% هذا العام.

وقال الصندوق فى تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي المنشور اليوم الثلاثاء إن من الصعب تقييم الأثر الاقتصادى لهجوم الشهر الماضى على منشأتى نفط سعوديتين".