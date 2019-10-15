صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد السعودية بنسبة 0.2%

يتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 0.2% هذا العام.
وقال الصندوق فى تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي المنشور اليوم الثلاثاء إن من الصعب تقييم الأثر الاقتصادى لهجوم الشهر الماضى على منشأتى نفط سعوديتين".
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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يتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 0.2% هذا العام.
وقال الصندوق فى تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي المنشور اليوم الثلاثاء إن من الصعب تقييم الأثر الاقتصادى لهجوم الشهر الماضى على منشأتى نفط سعوديتين".
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