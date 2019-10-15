صحيفة: فولكسفاجن ترجئ القرار النهائى بشأن بناء مصنع فى تركيا

رويترز

ذكرت صحيفة هاندسبلات أن شركة فولكسفاجن أرجأت قرارها النهائى بشأن بناء مصنع للسيارات فى تركيا وسط انتقادات دولية لعمليتها العسكرية فى شمال سوريا ومخاوف حيال التداعيات المحتملة لسمعة البلاد.

وقال متحدث باسم الشركة للصحيفة فى وقت متأخر منه مساء أمس "نتابع الوضع ببالغ الاهتمام".

وفى وقت سابق هذا الشهر، أنشأت فولكسفاجن وحدة تابعة لها فى إقليم مانيسا بغرب تركيا، بينما قالت الشركة إنها لا تزال فى المراحل النهائية من المفاوضات وإنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المصنع.