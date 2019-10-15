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سيدة تونسية تسمى مولودها "قيس سعيد" تبركا بالرئيس الجديد للبلاد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:14 م
سيدة تونسية تسمى مولودها "قيس سعيد" تبركا بالرئيس الجديد للبلاد قيس سعيد
كتبت - هناء أبو العز

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اختارت سيدة  بمدينة القيروان التونسية،  تسمية مولودها الذي وضعته يوم الاثنين 14 أكتوبر بإحدى المستشفيات، على  اسم رئيس تونس الجديد "قيس سعيد".
 
وقالت الأم فى لقاءها  مع صحيفة الشروق التونسية،  أنها استبشرت بانتخاب  قيس سعيد لذلك فقد جاءت فكرتها كتعبير رمزي عن لحظة تاريخية مهمة في تاريخ تونس معربة عن فرحتها بمستقبل أفضل للبلاد.
 
وكان الأب مروان قد تفاعل مع فكرة زوجته و وافق على الإبقاء على اسم مولوده بقيس سعيد، قائلا، إن الفرحة كانت مضاعفة رغم ما تلقاه من انتقادات البعض له على هذا الاختيار عبر صفحات الفيسبوك .
 

تونس

انتخابات تونس

قيس سعيد

مولود فى تونس

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