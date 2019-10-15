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سوريون ينشرون فيديو يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية بسبب العدوان على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:41 م
سوريون ينشرون فيديو يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية بسبب العدوان على سوريا مقاطعة المنتجات التركية
كتب: أحمد جمعة

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دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى إلى مقاطعة المنتجات التركية بسبب العدوان التركى على مدن الشمال السورى.

ونشر نشطاء سوريون مقطع فيديو يبرز تراجع سيدة عن شراء إحدى المنتجات التركية داخل أحد الأسواق، وذلك بعد مشاهدتها لفيديو يبرز الجرائم التى ترتكبها أنقرة ضد المدنيين السوريين شمال البلاد.

ويبرز الفيديو قيام المسؤولين عن الأسواق بوضع لافتة تبرز المنتجات التركية، وذلك بوضع العلم التركى على المكان المخصص للمنتجات التركية لتمييزها عن المنتجات الآخرى.

ودشن المغردون منذ أيام هاشتاج "السفاح أردوغان" وذلك موقع تويتر، حيث عبر المغردون من خلاله عن رفضهم التام للغزو التركى للأراضى السورية؛ كما أبدوا غضبهم من سياسات الرئيس التركى، المعادية للدول العربية.

وتداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، هاشتاج "#BoycottTurkey"، أى "مقاطعة تركيا"، ودعا النشطاء إلى حملة لمقاطعة البضائع والمسلسلات التركية، وذلك بعد عدوانها الغاشم على سوريا.

ويواصل جيش الاحتلال التركى والفصائل المسلحة السورية المتشددة العدوان على مدن الشمال السورى، استهداف عدد من قرى وبلدات الريف الشمالى فى الحسكة والرقة بسلاحى المدفعية والطيران ما تسبب بنزوح السكان هربا من الاعتداءات الوحشية التى ينفذها الاحتلال التركى والفصائل المتشددة بحق السوريين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن جيش الاحتلال التركى احتل قرية المناجير بريف ناحية تل تمر بعد استهدافها لساعات بسلاح المدفعية وغارات الطيران الحربى الذى شمل أيضا قرى الابراهيمية وعريشة فوقاتى وعريشة تحتانى والصالحية بريف رأس العين بالتوازى مع اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال التركى وقوات سوريا الديمقراطية على الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة رأس العين.

واعتدى جيش الاحتلال التركى بالضرب على النساء السوريات فى قريتى العزيزية وتل حلف بعد السطو على عدد من منازل القريتين كما عمدت أيضا إلى حرق منازل عدد من المواطنين بعد سرقتها فى عدد من قرى ريف تل تمر ومنطقة رأس العين التى شهدت خلال الساعات الماضية حركة نزوح نتيجة العدوان التركى المتواصل على المنطقة.


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