سلسلة من الحرائق الكبيرة تجتاح الأراضى اللبنانية

بيروت (أ ش أ)

اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

وكانت الحرائق قد بدأت بالأمس جراء الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة المصحوب برياح جافة شديدة وصلت إلى 50 كم/ساعة ساهمت فى انتشار الحرائق وتنقلها بين الأماكن، على نحو استنفرت معه أجهزة الدولة اللبنانية للسيطرة على الحرائق وطلب الاستعانة بطائرات قبرصية متخصصة فى إخمادها.

وعادت الحرائق لتشتد مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أعلن مدير عام الدفاع المدنى اللبنانى العميد ريمون خطار - فى تصريح له اليوم - أن هناك أكثر من 104 حرائق فى مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، وأن كافة سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدنى قد استنفرت بشكل كامل فى إطار جهود السيطرة.

وتدخلت طائرات مروحية تابعة للقوات المسلحة اللبنانية بشكل متواصل، لإخماد الحرائق، كما استعان المواطنون بصهاريج المياه وكذلك مياه حمامات السباحة فى المنازل الكبيرة فى إطار محاولاتهم لمساعدة قوات الدفاع المدني.

وتسببت الحرائق فى موجة نزوح محدودة من عدد من المنازل لا سيما فى منطقة (المشرف) بمدينة الشوف الجبلية فى محافظة جبل لبنان، حيث حاصرت ألسنة اللهب عددا من المنازل على نحو اضطر معه المواطنون إلى ترك منازلهم وإخلائها، كما اضطرت جامعة بيروت العربية إلى إيقاف الدراسة فى فرع الجامعة بمنطقة الدبية بمحافظة جبل لبنان، خشية تطور الوضع وتوسع الحرائق قرب حرم الجامعة.

من جانبها، انتقلت وزيرة الداخلية ريا الحسن إلى السراى الحكومى (مقر مجلس الوزراء) فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، لمتابعة تطور الوضع، كما دعت لعقد اجتماع هيئة مكافحة الكوارث الوطنية لبحث سبل وجهود مكافحة الحرائق، فى حين دعا وزير البيئة فادى جريصاتى جميع المواطنين اللبنانيين إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر لا سيما مع اشتداد سرعة الرياح، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحرائق.