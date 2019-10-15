سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

السيطرة على حريق هائل فى 3 بلدات لبنانية والنيران تلتهم الأشجار والمنازل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:05 ص
السيطرة على حريق هائل فى 3 بلدات لبنانية والنيران تلتهم الأشجار والمنازل حريق _ صورة أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، إن رجال الإطفاء بلبنان نجحوا فى إخماد الحرائق بجبل بلدة النفيسة العكارية، بعد حوالى 6  ساعات من إندلاعه.

وكان الحريق امتد بسبب سرعة الهواء إلى أراضى بلدتى مشحا والشيخ محمد العكاريتين وبالقرب من المنازل ولكن الحريق أخمد أخيرا بعد جهود مضنية قام بها عناصر "الدفاع المدنى" ومتطوعوه فى مراكز حلبا وخريبة الجندى وببنين العبدة وبزبينا وبمؤازرة من الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلي.

والتهم الحريق مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون والأشجار المختلفة والبلان والمنازل فى البلدات الثلاث، وكاد يصل الى أعمدة الإتصالات الخليوية الموجودة على رأس الجبل، ويعمل الآن "الدفاع المدنى" على تبريد المساحات التى إحترقت خوفا من تجددها.

وفى السياق ذاته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات قالوا أنها للحرائق التى امتدت بسبب الرياح إلى 3 قرى لبنانية. 


لبنان تحترق

حريق لبنان

لبنان

أخبار لبنان

الحماية المدنية بلبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة