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سفير مصر بالجزائر يقدم أوراق اعتماده للرئيس عبدالقادر بن صالح

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:46 م
سفير مصر بالجزائر يقدم أوراق اعتماده للرئيس عبدالقادر بن صالح السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر
الجزائر (أ ش أ)

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قدم السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده للرئيس الجزائرى المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وقال السفير مشرفة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن الرئيس بن صالح استقبله بمكتبه عقب تسلم أوراق الاعتماد، حيث دار حوار حول العلاقات الثنائية.

وأشاد السفير مشرفة - خلال اللقاء - بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى كانت للجزائر، كما أن أول زيارة خارجية للرئيس بن صالح كانت لمصر لحضور نهائى كأس الأمم الأفريقية فى يوليو الماضي.

وقال السفير إن اللقاء تناول أيضا حجم الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين، وضرورة العمل على زيادتها لتتناسب مع حجم العلاقات السياسية بين البلدين.

وأضاف أنه استعرض الملفات السياسية المهمة على الساحة حاليا مثل آخر تطورات المسار التفاوضى لسد النهضة وثوابت الموقف المصري، وجهود مكافحة الإرهاب وتطورات الأزمة الليبية، وجهود التعاون المتوسطي، مؤكدا أن دوائر الاهتمام المصرية والجزائرية واحدة.

وأشار إلى ضرورة وجود تبادل الدعم فى المحافل الدولية بشكل يعكس التعاون السياسى القائم بين البلدين.

يذكر أن السفير مشرفة بدأ عمله فى الجزائر فى أكتوبر الماضي، وقدم فور وصوله نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأسبق عبد القادر مساهل.

 


سفير مصر بالجزائر

الجزائر

الرئيس الجزائرى

السفير ايمن مشرفه

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