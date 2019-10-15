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سامح شكرى: جولتى الأوروبية تشمل دولًا ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:41 ص
سامح شكرى: جولتى الأوروبية تشمل دولًا ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر سامح شكري
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية سامح شكري أن جولته الأوروبية الحالية تشمل دولًا أعضاء في الاتحاد الاوروبي ودولًا أخرى تسعى للانضمام إلى الاتحاد، وجميعها ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مصر .. مشيرًا إلى ضرورة دعم هذه العلاقات والاستمرار على تواصل لشرح الأوضاع في مصر.
 
وقال شكري، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في فيينا، إن هذه الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر وهناك مجال واسع أمامها للاستثمار ولزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
 
وأوضح أن مصر تسعى لتوسيع نطاق العلاقات الأوروبية بصفة عامة وتعزيز العلاقات السياسية مع مختلف دول العالم .. مشيرًا إلى أن جولته تستمر أربعة أيام وستشهد اتصالات مكثفة.
 
وأشاد وزير الخارجية بجهود معهد السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا برئاسة المستشار الأسبق فولفانج شوسل، واصفا المعهد بأنه مرموق وبه عدد من الشخصيات النمساوية البارزة .. مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على تلبية دعوة المعهد لشرح سياسة مصر الخارجية، وذلك في إطار جولته في شرق أوروبا.
 

الاتحاد الاوروبي

الأمم المتحدة

النمسا

مصر

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