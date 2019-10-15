روسيا البيضاء تعتقل روسية لفترة وجيزة بموجب العقوبات الأمريكية

رويترز

قالت وكالة الإعلام الروسية ووكالة إنترفاكس للأنباء إن روسيا البيضاء اعتقلت مواطنة روسية تخضع للعقوبات الأمريكية فيما يتصل بمزاعم عن أنها لعبت دورا فى هجمات إلكترونية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية فى وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر طلب عدم نشر اسمه إن إلقاء القبض على آنا بوجاتشيوفا تم بطلب من الولايات المتحدة. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء قول السفارة الروسية إنه أخلى سبيلها فى وقت لاحق.

وبوجاتشيوفا من بين عدد من الروس فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات فى مارس العام الماضى بسبب أنشطة إلكترونية ضارة. وتقول واشنطن إنها كانت قد عملت لفترة وجيزة فى وكالة أبحاث الإنترنت فى عام 2014 والتى يشار إليها بتعبير "مصنع الأكاذيب" الروسى.