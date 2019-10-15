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رئيس لبنان يطلع على تقارير عن الحرائق ويأمر بتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:07 م
رئيس لبنان يطلع على تقارير عن الحرائق ويأمر بتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين رئيس الجمهورية اللبنانى، ميشال عون
وكالات

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اطلع رئيس الجمهورية اللبنانى، ميشال عون على تقارير عن الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية، وأوعز بوضع كل الإمكانات بتصرف الفرق التي تتولى عمليات الإطفاء، منوهًا بالجهود المبذولة لمكافحة الحرائق التي يبذلها رجال الدفاع المدني والجيش والإطفاء.

وأوعز عون إلى المعنيين وجوب تقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار، وتقديم الإسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان أو من الذين يكافحون النار. 

 

فيما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري من لجنة إدارة الكوارث في السرايا أنه إذا "كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن ولا أضرار جسدية حتى الساعة والأضرار المادية سنعوضها".


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