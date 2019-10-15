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رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة .. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:39 م
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة .. صور جانب من الحضور
المنوفية - محمود شاكر

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اجتمع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بعمداء كليات الجامعة فى اللقاء الشهرى لمناقشة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم، والذى عقده اليوم بكلية الهندسة بشبين الكوم، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الجامعة اليوم الثلاثاء. 

بدأ رئيس جامعة المنوفية اللقاء بتوجيه الشكر للدكتور علوى الخولى عميد الكلية، لاستضافة هذا الاجتماع، مشيرا إلى تعميم فكرة إقامة الاجتماع الشهرى للعمداء بكليات الجامعة، لتكون فرصة لزيارة الكليات بصفة دورية، وتوطيد سبل التواصل بين الجميع.

كما وجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة للحضور بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موضحا ما قامت به الجامعة من أنشطة وفعاليات مختلفة منذ بداية الشهر، لإحياء هذه الذكرى العظيمة، بمشاركة الطلاب، من خلال ندوات توعوية ألقاها أبطال من حرب أكتوبر، ويوم رياضى وفنى تم تنظيمه بالأمس، شارك فيه الجميع، واستمرار سلسلة الندوات والاحتفالات بكليات الجامعة المختلفة.

واستعرض رئيس الجامعة ما تم خلال الشهر الماضى من مشاركات ولقاءات وأنشطة مختلفة، وإحاطة الحضور بشأن زيارة الجامعة للاطلاع على ملف الجامعة للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات، أفضل جامعة فى مجال التحول الرقمى، أفضل جامعة فى مجال الاستعداد لاستقبال الطلاب للعام الدراسى 2019-2020، والتأكيد على الإعداد الجيد على مستوى الجامعة لاستقبال هذه اللجنة.

واستعرض كتاب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المتضمن توجيه الشكر للجامعة على مشاركتها فى الإصدار الأول لـ "جائزة مصر للتميز الحكومى" وذلك فى إطار (استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030)، كما أعلن رئيس جامعة المنوفية موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على اعتماد الهيكل الوظيفى للكليات الجديدة بجامعة المنوفية ( كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية الإعلام - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية  الطب البيطرى).

رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة (1)
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة 

 

رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة (2)
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة 

 

رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة (3)
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات فى كلية الهندسة 

رئيس جامعة المنوفية

عمداء كليات جامعة المنوفية

كلية الهندسة فى المنوفية

اللقاء الشهرى بجامعة المنوفية

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