رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع خطة الطوارئ لمواجهة الأزمات والسيول بالبحر الأحمر

كتب أحمد حسن

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة الطوارئ التى وضعتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لمواجهة مخاطر السيول أو الأزمات فى حالة حدوثها، والتى تحتوى على تصور شامل من التأمين الفنى لشبكات المياه والصرف الصحى وتأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه "خط الكريمات وخط قنا" من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة وإعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب على مدار الساعة.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه تم إنهاء إجراءات الصيانة الكاملة لشبكات الصرف الصحى وغرف الصرف الرئيسية الخاصة بالشركة، والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمجالس مدن المحافظة لمواجهة أى طوارئ بالإضافة إلي التواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة.

وأشار، إلى تسخير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيله ومركبات مجهزة لعمليات الانقاذ والإصلاح وتشمل المعدات الطلمبات الغاطسة وسيارات شفط مياه السيول بالإضافة إلي الحفارات ومولدات القوى وسيارات كسح الصرف الصحى وسيارات نقل المياه.

وأضاف، أنه أصدر تعليمات بإعداد وتهيئة فرق عمل من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق على أن يتم تواجدهم بنظام الوريات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة.