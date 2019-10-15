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دراسة: زيادة الوزن عند الولادة ترفع خطر حساسية الطعام والإكزيما

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:30 م
دراسة: زيادة الوزن عند الولادة ترفع خطر حساسية الطعام والإكزيما زيادة الوزن عند الولادة
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت فريق من الباحثون من جنوب أستراليا إنه كلما زاد وزن الطفل عند الولادة زاد خطر الإصابة بحساسية الطعام والأكزيما لديه.
 
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قالت الدكتورة "كاثي جاتفورد"، كبيرة المحاضرات والباحثات في جامعة أدلايد، إن الفريق قام بتقييم الدراسات السابقة في البشر، حيث قام الباحثون بفحص أكثر من 15 ألف دراسة من دول أوروبية.
 
 
 
وقال الدكتور جاتفورد إنهم حددوا 42 دراسة تحتوي على بيانات عن ملايين من المصابين بالحساسية ، بما في ذلك أكثر من مليوني شخص مصاب بالتهاب الجلد التحسسي ، وحوالي 70000 شخص مصاب بحساسية الطعام وأكثر من 100 ألف شخص مصابين بحمى القش.
 
 
وقالت إنه في حين أن الدراسات التي فحصها الفريق شملت أشخاصًا من مجموعة واسعة من الأعمار ، فإن غالبية الأشخاص الذين تم تقييمهم كانوا من الأطفال الصغار، وقال الدكتور جاتفورد: "لقد قمنا بتحليل الارتباطات بين وزن الولادة وتصحيحها لسن الحمل وحدوث أمراض الحساسية لدى الأطفال والبالغين".
 
ووجد الباحثون أنه لكل زيادة كيلوجرام في الوزن عند الولادة كانت هناك زيادة بنسبة 44% في خطر إصابة الطفل بالحساسية الغذائية أو زيادة بنسبة 17% في خطر الإصابة بالأكزيما.
 
 

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الولادة

زيادة الوزن عند الولادة

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