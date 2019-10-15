حبس عاطل لحيازته كمية من الأقراص المخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 166 قرص مخدر بقصد الاتجار بها على عملائها وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، حال قيامها بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة على عملائها بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزتها على 6 أقراص مخدرة و160 قرص مؤثر نفسيا ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.