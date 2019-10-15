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جهاز حماية المستهلك يحرر 10محاضر متنوعة لبدالى التموين فى بنى سويف

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:45 م
جهاز حماية المستهلك يحرر 10محاضر متنوعة لبدالى التموين فى بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف هانى فتحى

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ضبطت حملة مشتركة من جهاز حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مع إدارة تموين بندر بنى سويف 10مخالفات تموينية فى حملة مكبرة على بدالى التموين .

قاد الحملة أحمد مصطفى دهشان وسامح ياسين ومحمد أحمد محمد حسين من جهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه بنى سويف برئاسة عزة بسيونى مدير إدارة تموين البندر، وشملت المحاضر التى تم تحريرها 4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل زيارات وعدم الاعلان عن الاسعار و محضرين بيع سلع غير صالحه للاستخدام الادمى وثلاث محاضر توقف وعدم مزاوله نشاط ومحضر بيع سكر ناقص الوزن.

كما تحفظت الحملة على 120 كيلو من الأغذية شملت 100 كيلو سكر ناقص الوزن و 20 كيلو عدس غير صالح للاستخدام الأدمى وتم تحرير المحاضر 15880الى 15889 جنح قسم بنى سويف لسنه 2019.

 

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جانب من الحملة
 
 
 
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ضبط ضبط مخالفات تموينية

 

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حملة لجهاز حماية المستهلك

 


بنى سويف

تموين بنى سويف

مديرية التموين

جهاز حماية المستهلك

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