جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية لقرية ميت كنانة وتكشف على 450 حالة

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة بنها، قافلة بيطرية لقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطرى جامعة بنها، إن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية بقيادة الدكتورة أمل العسيلي، وشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس ومعاونيهم وأطباء بيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى.

وأشار عميد الطب البيطري، إلى أنه تم توقيع الكشف على ما يقرب من 450 حالة بيطرية، وإعطاء العلاج بالمجان وذلك فى إطار دور الكلية لخدمة المجتمع المحيط به والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين بالمحافظة.

أطباء القافلة الطبية بقرية الكنانة

القافلة الطبية بقرية الكنانة

أعمال القافلة الطبية بقرية الكنانة