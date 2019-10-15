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توافد المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" على مركز المنارة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:26 م
توافد المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" على مركز المنارة جانب من المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع
كتب محمود راغب - أحمد حمادة

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بدء منذ قليل، توافد المشاركين في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، من الخبراء المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات فى بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة، على مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، استعدادًا لبدء فعاليات المؤتمر الذى يعقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر فعالياته على مدى يومين.
 
ويأتى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة نحو 65 مستثمرا ورجل أعمال مصرى بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمرى الداخل لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.
 
وتتضمن أجندة المؤتمر 11 جلسة على مدار اليومين، تناقش سبل التنمية في إفريقيا والاستثمار فى عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعى والتصنيع الغذائى والسياحى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة " مصر تستطيع" لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".
 
 

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