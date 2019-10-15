"تنفيذى شمال سيناء" يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ اليوم المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء انعقاد جلسته الشهرية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ببئر العبد.

دقيقة حداد على أرواح الشهداء

وترأس الجلسة اللواء محمد عيد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور قيادات المحافظة ورؤساء المدن ومديرى مديريات الخدمات .

وتضمن جدول أعمال الجلسة المتواصل انعقادها، مناقشة جاهزية المدن لافتتاح المشروعات الخدمية الجديدة، وموقف سير الدراسة بمدارس التربية والتعليم، وما تم من تجهيزات للبدء فى تسلم اوراق المتقدمين للاستفادة من التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء .