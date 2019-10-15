تعرف على أهم 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج العديد من المشروعات الهامة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والتى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بكافة المراكز الإدارية البالغ عددها 11 مركز إدارياً والتى تم إفتتاحها فى الاونة الأخيرة

اليوم السابع السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول تلك المشروعات والتى تم إفتتاحها فعليا وأصبحت تقدم الخدمة لجمهور المواطنين

1 - مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بطما بتكلفة 250 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 85 الف متر مكعب يوم وتخدم مدينة طما وقراها.

2- مشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم.

3 - مشروع محطة مياه اولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم.

4- مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار بأطوال تقدر بحوالي 10118 متر وعدد 2725 وصلة منزلية.

5- مشروع صرف صحى قرية السمطا يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 259 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 10 كيلو متر وخط طرد بطول 3.6 كيلو متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 1748 وصلة تخدم 6388 نسمة.

6 - مشروع صرف صحى قرية الحلافي ونجع احمد عبد السميع ويشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 324 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 12.2 كيلو متر وخط طرد بطول 2.3 كيلو متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 1453 وصلة تخدم 7990 نسمة.

7 - مشروع صرف صحى قرية الغنيمية ونجع راجح ويضم محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 576 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 8.5 كيلو متر وخط طرد بطول 5.5 كيلو متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 864 وصلة تخدم 6020 نسمة.

8- مشروع صرف صحى قريتي كويز ومقلد بمركز جرجا والتي تبلغ تكلفتها 28 مليون تشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 250 وصلة بقرية كويز وعدد 350 وصلة بقرية مقلد.

مشروع صرف صحى قرية او دومة يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 623 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 7234.55 متر وخط طرد بطول 5720 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 900 وصلة تخدم 5922 نسمة،

9 - مشروع صرف صحى قرية الحلاقى ويضم محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 238 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 4439.55 متر وخط طرد بطول 2756 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 769 وصلة تخدم 5220 نسمة.

10 - كما تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى من مشروع صرف صحى الصلعا والممول بقيمة 16.9 مليون جنيه وتم الانتهاء من الاعداد لأعمال المرحلة الثانية بالمشروع والتي تشمل الدراسات الفنية ومستندات الطرح لتنفيذ خطوط شبكة الانحدار والتي تقدر بمسافة 9000 متر بأقطار مختلفة لخدمة 700 منزل بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليون جنيه.