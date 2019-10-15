سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أهم 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:52 م
تعرف على أهم 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مشروعات الصرف
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة سوهاج العديد من المشروعات الهامة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والتى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بكافة المراكز الإدارية البالغ عددها 11 مركز إدارياً والتى تم إفتتاحها فى الاونة الأخيرة

اليوم السابع السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول تلك المشروعات والتى تم إفتتاحها فعليا وأصبحت تقدم الخدمة لجمهور المواطنين

 

1 - مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بطما بتكلفة 250 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 85 الف متر مكعب يوم وتخدم مدينة طما وقراها.

 

2- مشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم.

 

3 - مشروع محطة مياه اولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم.

 

4- مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار بأطوال تقدر بحوالي 10118 متر وعدد 2725 وصلة منزلية.

 

5-  مشروع صرف صحى قرية السمطا يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 259 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 10 كيلو متر وخط طرد بطول 3.6 كيلو متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 1748 وصلة تخدم 6388 نسمة.

 

6 - مشروع صرف صحى قرية الحلافي ونجع احمد عبد السميع ويشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 324 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 12.2 كيلو متر وخط طرد بطول 2.3 كيلو متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 1453 وصلة تخدم 7990 نسمة.

 

7 -  مشروع صرف صحى قرية الغنيمية ونجع راجح ويضم محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 576 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 8.5 كيلو متر وخط طرد بطول 5.5  كيلو متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 864 وصلة تخدم 6020 نسمة.

 

8-  مشروع صرف صحى قريتي كويز ومقلد بمركز جرجا والتي تبلغ تكلفتها 28 مليون تشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 250 وصلة بقرية كويز وعدد 350 وصلة بقرية مقلد.

مشروع صرف صحى قرية او دومة يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 623 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 7234.55 متر وخط طرد بطول 5720 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 900 وصلة تخدم 5922 نسمة،

 

9 -  مشروع صرف صحى قرية الحلاقى ويضم محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 238 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 4439.55 متر وخط طرد بطول 2756 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 769 وصلة تخدم 5220 نسمة.

 

10 -  كما تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى من مشروع صرف صحى الصلعا والممول بقيمة 16.9 مليون جنيه وتم الانتهاء من الاعداد لأعمال المرحلة الثانية بالمشروع والتي تشمل الدراسات الفنية ومستندات الطرح لتنفيذ خطوط شبكة الانحدار والتي تقدر بمسافة 9000 متر بأقطار مختلفة لخدمة 700 منزل بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليون جنيه.

 

 


سوهاج

شكة مياه الشرب

الصرف الصحى

مياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط فنى كهرباء بسوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال أحد الأشخاص بزعم توظيفه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:57 م

فيديو وصور.. "الناس موتى وأهلُ العلمِ أحياء".. فى الذكرى الـ218 لرائد التنوير رفاعة رافع الطهطاوى.. حكايات صوره مع زملائه بفرنسا.. والدولة تخلده بـ4 تماثيل ومدرستين ومكتبة تحوى 17 ألف و67 مخطوطة ومطبوعة نادرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 م

صور.. محافظ سوهاج يجرى زيارة مفاجئة لمستشفى طهطا للاطمئنان على الخدمة الصحية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:24 ص

س و ج كل ما تريد معرفته عن رفاعه الطهطاوى فى ذكرى ميلاده الـ 218

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة