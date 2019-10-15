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تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر النوع الثانى وزيادة الوزن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:02 ص
تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر النوع الثانى وزيادة الوزن مرض السكر - ارشيفية
أ ش أ

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توصل فريق من الباحثين البريطانيين إلى تطويرجهاز طبى جديد تم اختباره مؤخرا، يسمى " Sleeveballoon"، يحاكى تأثير جراحات البدانة التقليدية بين القوارض ويؤدى إلى نتائج رائعة على إنقاص وزن الجسم، والكبد الدهني، وله القدرة على السيطرة على مرض السكر النمط الثاني.

ويحتوى الجهاز المطورعلى بالون مع غلاف متصل، والذى يغطى الأجزاء الأولية من الأمعاء الدقيقة، ويتم إدخال الجهاز الدقيق إلى المعدة والأمعاء أثناء جراحة توغلية تحت تخدير عام.

وأشار الباحثون ، فى دراسة نشرت فى عدد أكتوبر من مجلة " الطب العضوي" إلى أن الجهاز الذى استخدم على القوارض قلل تناول الطعام بنسبة تصل إلى 60 %، وهو ما أدى إلى انخفاض بنسبة 57 % فى كتل الدهون، وكان التأثير على مرض السكر مثيرا للإعجاب، حيث انخفضت مستويات السكر فى الدم بنسبة بلغت 65%.

وقال الباحث" جيلترود مينجرون"، الأستاذ فى كلية كينجز فى بريطانيا :" تعتبر جراحة البدانة علاجا فعالا للغاية ومرض السكر النمط الثاني، ومع ذلك، فإن القليل من المرضى مؤهلين للخضوع لهذه النوعية من الجراحات، فحوالى 1% فقط، يخضعون للجراحة فى الوقت الذى يفضل البعض الأساليب الأقل تدخلا".

ووجد الباحثون أن التأثيرات الأيضية لجهاز " Sleeveballoon " تشبه تلك الخاصة بالجراحات، ولكن لها مزايا واضحة على الطريقة التقليدية، حيث تحسنت وظائف الإنسولين والقلب.

وقال الباحثون: "على الرغم من أن مجرى المعدة يؤدى إلى ارتفاع سريع فى مستويات الجلوكوز فى الدم بعد الطعام والذى يمكن أن يسبب نقص السكر فى الدم، إلا أن" كولزبالون "يؤدى إلى تباطؤ عملية الهضم التى لها تأثير ثابت على مستويات السكر فى الدم"، وأضافوا أن :" هذا يساعد فى السيطرة على الشهية والجوع ، مما يجعل الشخص أكثر اكتمالا لفترة أطول ويقلل من الوزن بشكل كبير".

 


مرض السكر

نقص السكر

البدانة

وظائف الانسولين

التأثيرات الأيضية

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