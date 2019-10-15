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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك وسط تحسن السيولة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:18 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك وسط تحسن السيولة بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرا 1.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.37 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 7.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.71% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.81%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.58% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 3.19%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 3.70% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.14%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.28%.

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