تحديث الصناعة: 15 شركة مصرية تشارك بمعرض للطباعة والتغليف فى لبنان

كتب – إسلام سعيد

شارك مركز تحديث فى معرض p 4 P MedEast والذى يقام بالفترة من 15-18 أكتوبر 2019 فى لبنان تحت رعاية سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى

وبحسب بيان لتحديث الصناعة، يشارك بفعاليات المعرض 15 شركة مصرية في قطاع الطباعة و التغليف، وتم افتتاحه اليوم في حضور السفير المصري في لبنان نزية نجارى والدكتورة منس وهبة رئيس المكتب التجاري المصري بلبنان و زرئيس غرفة الطباعة و التغليف بمصر أحمد جابر.

يتضمن المعرض ثلاثة أجنحة دولية لكل من مصر والصين وبنجلاديش وأكثر من 100 عارض من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، ومصر، ولبنان، والصين، وبنجلاديش، والهند، يعرضون أحدث المنتجات والمعدات والتقنيات في مجالات الطباعة والتعبئة والتغليف والورق في إطار جديد من شأنه أن يسهم في تطوير القطاع الصناعي في لبنان والمنطقة.

وقالت كرستين تادرس ، رئيس قطاع الطباعة والتغليف بمركز تحديث الصناعة "IMC"، المشاركة مع وفد مصر فى المعرض، إن هناك مساعى قوية من المركز لجذب أكبر مصنعى قطاع الطباعة والتغليف إلى مصر، مشيرة إلى عقد لقاءات مع أكبر عدد من الشركات المتواجدة فى المعرض وهناك توافق كبير فى الرؤى بين الوفد المصرى والشركات خلال اللقاءات التى تم عقدها.