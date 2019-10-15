تجديد حبس 6 متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا احتياطيًا

كتبت أمنية الموجى

جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التحريض ضد الدولة ومؤسساتها.

المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، كلا من: "سليم عبد العزيز، وناصر عبد الله ، وأنس ابراهيم ، وأحمد إبراهيم، وفتحي مرشدي، وعلاء السيد، وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.