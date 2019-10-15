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تجديد حبس 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية 45 يوما

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:52 م
تجديد حبس 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية 45 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

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جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس 3 متهمين، 45 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين عبد الله محمد، وعبد السلام جمال، ومحمد عاطف، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكاب عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.


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النيابة العامة

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