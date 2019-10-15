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تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية" لـ3 نوفمبر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:00 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية" لـ3 نوفمبر المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، لجلسة 3 نوفمبر للإطلاع.

 

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

 

وشرعا المتهمان وثالث متوفى فى قتل قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.


خلية الوراق

محاكمه المتهمين بخليه الوراق الثانيه

الارهاب

دائره الارهاب

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