بى.بى.سى: الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي)، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.
وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالى.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي)، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.
وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالى.
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