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بى.بى.سى: الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:27 ص
بى.بى.سى: الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا فيديريكا موجيرينى
(رويترز)

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي)، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالى.

 

 


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خروج بريطانيا

البريكست

جونسون

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