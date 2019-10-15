بى.بى.سى: الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا

(رويترز)

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي)، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالى.