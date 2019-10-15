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بوتين: الصفقات الجديدة بين روسيا والإمارات بلغت 1.4 مليار دولار

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:20 م
بوتين: الصفقات الجديدة بين روسيا والإمارات بلغت 1.4 مليار دولار ولى عهد ابو ظبى والرئيس الروسى
كتب مصطفى عنبر

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حجم الصفقات الجديدة التي اُبرمت بين روسيا والإمارات بلغ نحو 1.4 مليار دولار.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "تم اليوم إبرام صفقات جديدة، الحديث يدور عن مشاريع تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار دولار، وتغطي مجالات عديدة".

كما أعرب عن ترحيبه بمشاركة الإمارات في رأس المال التأسيسي لشركة "أوروس" الروسية المصنعة لسيارة الشخصيات الهامة.

وأشار الرئيس الروسي في وقت سابق إلى أن الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح واحدًا من أوائل الشركاء في الصندوق، وقد تم بالفعل تنفيذ أكثر من 45 مشروعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، وتجاوز العائد على هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ المعايير العالمية.

وبدأت اليوم الثلاثاء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج. وتواصل روسيا والإمارات أيضاً التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أو على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

 

 


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روسيا

الامارات

الرئيس الروسى

محمد بن زايد

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