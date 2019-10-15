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بشرى للشباب.. 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:00 ص
بشرى للشباب.. 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة قررت إنشاء 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية، تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 144.7 مليون جنيه وتوفر 1777 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات، وأجهزة منزلية وكهربائية، ولوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، وتصنيع بلاط وإنتاج الكواشف المعدنية، ومستلزمات التعبئة والتغليف، وتصنيع كافة أنواع البلاستيك والأحذية الجلدية والحلوى الجافة والشيكولاتة والمقرمشات، ومنتجات الإسفنج الصناعى والمراتب.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية لتتولى المرور والمتابعة لجميع المصانع والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية لمراجعة موقفها وتلافى أية ملاحظات أو مخالفات للوائح والقوانين المنظمة للعمل، ويأتى هذا تنفيذا لخطة الدولة بشأن التوسع فى الاستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

يشار إلى أن محافظة الإسماعيلية تضم 3 مناطق صناعية ومنطقة حرة عامة، وتقع المنطقة الصناعية الأولى والثانية غرب مدينة الإسماعيلية على طريق القاهرة الإسماعيلية، الأمر الذى يجعلها مميزة جغرافيا لارتباطها بكافة الطرق الدولية وقربها من مصادر الخدمات الرئيسية للإنتاج وقربها من مدينة الإسماعيلية، بمساحة 535 فدانا مرفقة ومخصصة بالكامل وتتضمن عدد من الصناعات منها، صناعات غذائية وبلاستيكية وكهربائية وكيماوية وخشبية وغزل ونسيج ومواد بناء وصناعات جلدية، وتهدف إلى إقامة مجتمع صناعى متكامل.

 


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