برلمانى إيطالى: علينا المطالبة برفض طلب عضوية تركيا للاتحاد الأوروبى

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس كتلة حزب أخوة إيطاليا فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أندريا دلماسترو ، إن على بلاده المطالبة رفض طلب عضوية تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف دلماسترو، أن "حزبنا يريد أن تكون إيطاليا فى مقدمة الركب باجتماع المجلس الأوروبى القادم يومى 17 و18 أكتوبر الجارى، من أجل الإلغاء بشكل نهائى لترشيح تركيا كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى".

وخلص نائب أخوة إيطاليا "لقد قام الاتحاد الأوروبى بتحويل قزم إلى سلطان لا يحترم الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحرية الدينية، سلطان غزا قبرص بطرد شركة "إينى "مقابل صمت من أوروبا وحكومتنا".

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة، كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.