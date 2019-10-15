سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

برلمانى إيطالى: علينا المطالبة برفض طلب عضوية تركيا للاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:28 م
برلمانى إيطالى: علينا المطالبة برفض طلب عضوية تركيا للاتحاد الأوروبى تركيا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس كتلة حزب أخوة إيطاليا فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أندريا دلماسترو ، إن على بلاده المطالبة رفض طلب عضوية تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
 
وأضاف دلماسترو، أن "حزبنا يريد أن تكون إيطاليا فى مقدمة الركب باجتماع المجلس الأوروبى القادم يومى 17 و18 أكتوبر الجارى، من أجل الإلغاء بشكل نهائى لترشيح تركيا كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى".
 
وخلص نائب أخوة إيطاليا "لقد قام الاتحاد الأوروبى بتحويل قزم إلى سلطان لا يحترم الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحرية الدينية، سلطان غزا قبرص بطرد  شركة "إينى "مقابل صمت من أوروبا وحكومتنا".
 
وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة، كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.
 
 
 
 
 

سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركى على سوريا

العدوان التركى

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا تعتقل 4 رؤساء بلديات أكراد فى مداهمة وقت الفجر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:42 م

بلغاريا تدعو تركيا إلى وقف عدوانها على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:54 م

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:52 م

ميركل: عدوان تركيا على سوريا يسبب معاناة إنسانية وتقويض لجهود مواجهة داعش

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:43 م

نائب المستشارة الألمانية يدعو إلى موقف منسق لإقناع تركيا بوقف الهجوم على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة