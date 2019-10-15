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بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر الأحد القادم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:07 م
بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر الأحد القادم جامعة الازهر
كتب لؤى على

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وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على بدء المرحلة الثانية لفتح مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجارى وحتى الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل. 
 
وأوضح  الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فى بيان صحفى  ،أن هذه المرحلة تشمل الطلاب والطالبات  الجدد (الثانوية الأزهرية) المرشحون إلى كلياتهم هذا العام الجامعي 2019/2020، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثاني بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.
 
وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفوري في مراجعة كشوف المتقدمين طبقًا للضوابط التي حددتها إدارة الجامعة، يعقب ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها من أجل بدء عملية التسكين لطلاب تلك المرحلة.
 
 
 
 
 

 


المدينة الجامعية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

الازهر

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