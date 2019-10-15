سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

بدء أعمال الطرح لحجز الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها نهاية العام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:00 ص
بدء أعمال الطرح لحجز الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها نهاية العام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، استمرار العمل بمشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب ببنها، على قدم وساق للانتهاء منه وفق جدول الأعمال المقرر، مشيرا إلى أن المشروع يخدم أبناء المحافظة بالقضاء على نسبة البطالة التى تواجه العمالة الكثيفة الموجودة بالمحافظة، حيث إنه يتم التعاقد بالمشروع بنظام الإيجار كل 5 سنوات، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الطرح للحجز فى المشروع نهاية العام الجاري، من خلال الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية التى تسهل عمل أى مشروع بالمحافظة إلى جانب منع أصحاب تلك المشروعات من التعامل مع المحليات، حيث يتم إنهاء كل التراخيص اللازمة للمستثمر.

وأضاف "مرزوق" لـ"اليوم السابع"، أن توجيهات الرئيس السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، دائما ما تنصب على تسهيل فرص العمل للشباب والعمل على تيسير الإجراءات، وخاصة للشباب المتقدمين للحصول على قروض لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة خاصة بهم، وإعطاء الأولوية لهم، من خلال تشجيعهم وتدريبهم وعمل دراسات جدوى للمشروعات، مشيرا إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها ستوفر للشباب العديد من المشروعات وفرص العمل.

ومن ناحيته قال أحمد منصور مسؤول هيئة الاستثمار بالقليوبية، إن المشروع يقام على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، ويضم مركز حضري للمرأة ومسجد ومنطقة لريادة الأعمال ونقطة إسعاف، كما يوفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، مشيرا إلى أن المشروع حول أطراف عاصمة بنها إلى مناطق حيوية للتجارة والاستثمار لموقعها الاستراتيجى الهام.

وأضاف "منصور" لـ "اليوم السابع"، أن المنطقة الجديدة سوف تساعد شباب القليوبية فى تحقيق أحلامهم وتوفير مئات فرص عمل للشباب حيث مخصص جزء منها لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما تضم المنطقة الاستثمارية عدد كبير من المناطق والوحدات الصناعية إضافة إلى ثلاجات ومخازن ومبان إدارية وخدمية ومركز لريادة الأعمال ومركز حضارى للمرأة ومراكز لخدمة المستثمرين ومبنى للدفاع المدنى والحريق ونقطة إسعاف، موضحا أن المشروع يضم 147 وحدة صناعية على مساحة 44640 مترا مربعا و6 ثلاجات مركزية على مساحة 5 آلاف متر مربع و16 منفذ بيع بإجمالى مساحة 6624 مترا مربعا و18 مخزنا على مساحة 4320 مترا مربعا وتستهدف توفير ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.

كما يضم المشروع 9 مبان إدارية منها مركز خدمات المستثمرين مكون ثلاثة أدوار والمركز الحضرى للمرأة ومكون من دورين ومركز ريادة الاعمال مكون من دور ومسجد ومبانى خدمات للعاملين وملعب نجيل صناعى ومبنى للدفاع المدنى والحريق ونقطة إسعاف، كما يضم المبنى منطقة مرافق عامة وشبكات البنية التحتية حيث تم بدء المشروع في منتصف مارس الماضى وسيتم الانتهاء من المنطقة بالكامل حسب الجدول الزمني في نهاية العام الحالي.


اخبار القليوبية

المنطقة الاستثمارية ببنها

محافظ القليوبية

الاستثمار في القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة