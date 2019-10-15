بدء أعمال الطرح لحجز الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها نهاية العام

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، استمرار العمل بمشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب ببنها، على قدم وساق للانتهاء منه وفق جدول الأعمال المقرر، مشيرا إلى أن المشروع يخدم أبناء المحافظة بالقضاء على نسبة البطالة التى تواجه العمالة الكثيفة الموجودة بالمحافظة، حيث إنه يتم التعاقد بالمشروع بنظام الإيجار كل 5 سنوات، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الطرح للحجز فى المشروع نهاية العام الجاري، من خلال الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية التى تسهل عمل أى مشروع بالمحافظة إلى جانب منع أصحاب تلك المشروعات من التعامل مع المحليات، حيث يتم إنهاء كل التراخيص اللازمة للمستثمر.

وأضاف "مرزوق" لـ"اليوم السابع"، أن توجيهات الرئيس السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، دائما ما تنصب على تسهيل فرص العمل للشباب والعمل على تيسير الإجراءات، وخاصة للشباب المتقدمين للحصول على قروض لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة خاصة بهم، وإعطاء الأولوية لهم، من خلال تشجيعهم وتدريبهم وعمل دراسات جدوى للمشروعات، مشيرا إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها ستوفر للشباب العديد من المشروعات وفرص العمل.

ومن ناحيته قال أحمد منصور مسؤول هيئة الاستثمار بالقليوبية، إن المشروع يقام على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، ويضم مركز حضري للمرأة ومسجد ومنطقة لريادة الأعمال ونقطة إسعاف، كما يوفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، مشيرا إلى أن المشروع حول أطراف عاصمة بنها إلى مناطق حيوية للتجارة والاستثمار لموقعها الاستراتيجى الهام.

وأضاف "منصور" لـ "اليوم السابع"، أن المنطقة الجديدة سوف تساعد شباب القليوبية فى تحقيق أحلامهم وتوفير مئات فرص عمل للشباب حيث مخصص جزء منها لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما تضم المنطقة الاستثمارية عدد كبير من المناطق والوحدات الصناعية إضافة إلى ثلاجات ومخازن ومبان إدارية وخدمية ومركز لريادة الأعمال ومركز حضارى للمرأة ومراكز لخدمة المستثمرين ومبنى للدفاع المدنى والحريق ونقطة إسعاف، موضحا أن المشروع يضم 147 وحدة صناعية على مساحة 44640 مترا مربعا و6 ثلاجات مركزية على مساحة 5 آلاف متر مربع و16 منفذ بيع بإجمالى مساحة 6624 مترا مربعا و18 مخزنا على مساحة 4320 مترا مربعا وتستهدف توفير ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.

كما يضم المشروع 9 مبان إدارية منها مركز خدمات المستثمرين مكون ثلاثة أدوار والمركز الحضرى للمرأة ومكون من دورين ومركز ريادة الاعمال مكون من دور ومسجد ومبانى خدمات للعاملين وملعب نجيل صناعى ومبنى للدفاع المدنى والحريق ونقطة إسعاف، كما يضم المبنى منطقة مرافق عامة وشبكات البنية التحتية حيث تم بدء المشروع في منتصف مارس الماضى وسيتم الانتهاء من المنطقة بالكامل حسب الجدول الزمني في نهاية العام الحالي.