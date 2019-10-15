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بث مباشر للاشتباكات والتظاهرات المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:20 م
بث مباشر للاشتباكات والتظاهرات المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا تظاهرات كتالونيا
كتب: أحمد جمعة

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تجددت التظاهرات فى إقليم كتالونيا، للمطالبة بفصل الإقليم من إسبانيا، فيما نشبت اشتباكات وأعمال الشغب من جانب المتظاهرين تجاه قوات الشرطة.

وينقل "اليوم السابع" بث مباشر للتظاهرات التى تجددت فى شوارع كتالونيا.

كان خوسيب بوريل القائم بعمل وزير خارجية إسبانيا قال اليوم الثلاثاء إن مسألة السعى لاستقلال إقليم كتالونيا لم تنته بإصدار أحكام بالسجن على تسعة من زعماء الانفصاليين، داعيا إلى الحوار فى إطار الدستور.

وشهدت مطار برشلونة الأسبانى، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، عقب حكم بالسجن ضد قادة الانفصال فى كتالونيا.

وذكرت تقارير إعلامية، أنه قد أصدرت المحكمة العليا فى إسبانيا أمس الاثنين، مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بيجديمونت، وذلك عقب صدور أحكام بحق اثنى عشر سياسيا من داعمى استقلال إقليم كتالونيا لدورهم فى محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا عام 2017، وكان أن القاضى بابلو يارينا، أصدر مذكرة الاعتقال بناء على تهم بإثارة الفتنة، وإساءة استخدام الأموال العامة.


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