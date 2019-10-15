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اليوم .. انطلاق دورة تدريبية مكثفة لأئمة أفريقيا بمنظمة خريجى الأزهر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 ص
اليوم .. انطلاق دورة تدريبية مكثفة لأئمة أفريقيا بمنظمة خريجى الأزهر منظمة خريجى الأزهر
كتب لؤى على

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في إطار الجهود التى تبذلها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف على المستوى الدولى تستضيف المنظمة اعتبارا من اليوم وحتى السابع عشر من شهر نوفمبر القادم نخبة من العلماء  والأئمة الأفارقة يمثلون دول (كينيا – تشاد – كورتيفوار  - نيجيريا) لحضور الدورة التدريبية  الموسعة  المكثفة بمقر المنظمة بالقاهرة  لصقل مواهبهم في مجالات مكافحة الفكر المتطرف ،  وتفنيد المغالطات التى يثيرها المتطرفون حول الإسلام السمح ، وتوضيح الصورة المضيئة للإسلام باعتباره الدين الذي يبنى ولايهدم .
 
 يحاضر في هذه  الدورة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف ، يتم التركيز على أهم القضايا المثارة في البلدان الأفريقية ووضع الحلول الفكرية لهذه القضايا بما يسهل مهمة الأئمة والدعاة في أوطانهم .
 
وصرح  أسامة يس ، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الازهر، أن اهتمام المنظمة بعلماء أفريقيا يأتى تتويجاً  للأدوار الهامة التى يلعبها الأزهر والمنظمة في خدمة العالم الإسلامى والتصدى للقضايا الفكرية .

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

افريقيا

ائمة

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