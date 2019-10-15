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الناتو" يتكاتف مع أفغانستان لمحاربة الإرهاب الدولى وإحلال السلام بها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:36 ص
الناتو" يتكاتف مع أفغانستان لمحاربة الإرهاب الدولى وإحلال السلام بها حلف الناتو
أ ش أ

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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، بأن حلفاء الناتو وشركاءهم يتكاتفون مع أفغانستان لتعزيز قوة الأمن الأفغاني، مما يسهم في محاربة الإرهاب الدولي ويخلق ظروف مواتية لإحلال السلام في البلاد.
 
وأشاد ستولتنبرج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء- بالقوات الأفغانية والرجال والنساء الأفغان لما حققوه وللشعب الأفغاني الذي اختبر حقه الديمقراطي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
 
وقال إن " حلف الناتو يدعم محادثات السلام ويرحب باستئنافها .. لكن على حركة طالبان إبداء رغبتها في إيجاد حلول حقيقية على طاولة المفاوضات رغم أن ما نراه حاليا من طالبان هو تصعيد للعنف وليس إنهائه".
 
وأضاف ستولتنبرج أن الحلف ملتزم بأن لا تصبح أفغانستان مجددا ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين.

حلف الناتو

أفغانستان

الإرهاب

الانتخابات الرئاسية

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