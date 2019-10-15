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المرصد السورى: قوات "قسد" تستعيد السيطرة على "رأس العين" بالكامل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:44 ص
المرصد السورى: قوات "قسد" تستعيد السيطرة على "رأس العين" بالكامل سوريا
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استعادت السيطرة بالكامل على مدينة "رأس العين" شمال غربي محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية، وذلك إثر هجوم معاكس شنته في وقت سابق على القوات التركية والفصائل الموالية لها في أطراف وريف مدينة "رأس العين" الغربي، حيث وقعت اشتباكات عنيفة على محاور تل حلف المناجير، وسط قصف مكثف بشكل متبادل.
 
وقال المرصد - في بيان له نقلته قناة "العربية" الإخبارية - إن قوات "قسد" تمكنت من تحقيق تقدم في المنطقة، واستعادت مواقع ونقاط خسرتها خلال الساعات الماضية، وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.
 
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخرًا إطلاق عملية عسكرية ضد القوات الكردية شمال شرقي سوريا؛ ما دفع بأكثر من 130 ألف شخص إلى النزوح، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة مؤخرا.

سوريا

رجب طيب أردوغان

العدوان التركى

قسد

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