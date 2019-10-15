اللجنة التنسيقية للضبعة تجتمع لعرض آخر مستجدات المشروع النووى

كتبت رحمة رمضان

اجتمعت اللجنة التنسيقية لمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالتعاون مع شركه روساتوم الروسية، لعرض آخر المستجدات الخاصة بالمحطة النووية.

ويعتبر مشروع المحطة النووية بالضبعة حاليا فى مرحلة التصميمات الخاصة بالمفاعلات، ومن المقرر أن يتم البدء فى إنشاء المفاعلات خلال النصف الثانى من العام القادم.

الجدير بالذكر أن محطة الطاقة النووية بالضبعة تضم 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائى المضغوط) من الجيل 3+ ، ويتم إنشاء المحطة وفقًا لمجموعة من العقود التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017 ، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسى فقط ببناء المحطة، بل سيوفر أيضًا الوقود النووى الروسى طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما سيساعد الشركاء المصريين في تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووى المستهلك.