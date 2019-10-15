الكلدان الكاثوليك يحتفلون بعيد ختام ظهورات العذراء.. صور

سارة علام

احتفلت إيبارشية القاهرة الكلدانية أمس بعيد ختام ظهورات شفيعة الإيبارشية العذراء سيدة فاتيما إذ ترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكنيسة الكلدانية فى مصر صلوات القداس الإلهى وبمشاركة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

كما شارك عدد كبير من الأخوات الراهبات والشعب المؤمن، من السلك الدبلوماسى شارك سعادة سفير مملكة بلجيكا وحرمه وسعادة نائبة سفير جمهورية العراق والملحقين العسكرى والقانونى.

بدأ الاحتفال باستقبال الضيوف رسميا من قبل لجنة التشريفات وكشافة وادى النيل وأكمل بدورة العذراء وتكريس الحاضرين لقلب مريم الطاهر، ثم دعى الجميع لعشاء محبة فى حدائق المطرانية.

الجدير بالذكر أن طائفة الكلدان الكاثوليك بمصر تتواجد منذ عام 1890م وتم بناء كنيسة العذراء مريم سيدة فاتيما بمصر الجديدة عام 1950 وبقرار من قداسة البابا يوحنا بولس الثانى رفعت إلى مقام بازيليك واعتبرت مزارا مريميا بمصر، عام 1994.